وزير الري: الدولة أنفقت على التعاون مع دول حوض النيل 100 مليون دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

انطلقت الآن فعاليات الجلسة الثانية من اليوم الثاني لمؤتمر "حكاية وطن"، والذي بدأ أمس بحضور وافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية: إن ملف الموارد المائية يبدأ من خارج حدود الوطن.

وأضاف: عدد كبير من محطات المياه يدار بالطاقة الشمسية في جنوب السودان وعدد من الدول.

وتابع: المراسي النهاردة نشارك في إنشائها، تطهير الحشائش بنشتغل علي مدار سنوات سابقة بشكل مكثف.

وأكمل: التعاون مع دول حوض النيل أنفقت عليه الدولة أكثر من 100 مليون دولار، ولدينا مركز تنبؤ يشارك في إنشاء مراكز في الكونغو وجنوب السودان.

الدولة اهتمت بالعمق الإفريقي والتحرك على مستوي الدول الإفريقية والتعاون مع دول حوض النيل، وهذا التعاون بدأ منذ سنوات ومصر عملت خزان جبل الأولوية بالسودان وتنازلت عنه، وتعاونت معاها بإخطار مسبق في العديد من المشروعات.

وأضاف: مصر شاركت بالتمويل في خزان أويل في أوغندا، وحديثا السواعد المصرية أنشأت سد في تنزانيا وبين مدي تعاون مصر مع دول حوض النيل ليس في الخزانات فقط ولكن في توفير مياه الشرب لإخواننا في دول حوض النيل المختلفة أكثر من 340 بئر مياه لأهلنا في دول حوض النيل.

وشهد الرئيس السيسي، فيديو تسجيلي يتضمن بعض من إنجازات وزارة الري والموارد المائية، خلال الأعوام الماضية.

وتأتي الجلسة الثانية بحضور كل من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور هاني سويلم وزير الري.

ويستهدف مؤتمر حكاية وطن عرض إنجازات الدولة المصرية في جميع المجالات والمحافظات والقطاعات على مدار 9 سنوات سابقة بدايتها 2014.

وشهدت وقائع المؤتمر أمس في يومه الأول عقد مجموعة من الجلسات الخاصة بالمحور الاقتصادي إلى جانب الجلسة الافتتاحية.

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