شكرا لقرائتكم خبر عن الحزب العربي للعدل والمساواة يعلن تأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لانتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرر أعضاء الحزب العربي للعدل والمساواة توكيلات تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي، في الشهر العقاري، لاستكمال مسيرة البناء والنهضة للجمهورية الجديدة.

وحرص عدد كبير من قيادات وقواعد الحزب العربي للعدل والمساواة، بعد انعقاد جمعيته العمومية، على التوجه إلى مكتب الشهري العقاري لتحرير التأييدات، كما تم التقاط صورة تذكارية تجمع أعضاء الحزب من أمام مكتب التوثيق بمصر الجديدة، ومنهم خالد عبد الفتاح، والدكتور عصام محمد عبد القادر، والدكتورة مها محمد عبد القادر، والدكتورة مها سيد، والمهندس عاطف حسان، والدكتورة نجوى إبراهيم علي، ونيرمين نبيل إبراهيم، وسارة إبراهيم محمد، والدكتورة وفاء بدر، والمهندس مجدى فانوس.