شكرا لقرائتكم خبر عن "الحزب الاجتماعى الحر" داعما الرئيس السيسي: راهن على شعبك.. شعبك معاك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الاجتماعي الحر برئاسة الدكتورة المستشارة عصمت الميرغني، دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى انتخابات الرئاسة المقبلة، من أجل استمرار الانجازات التي تحدث على أرض الواقع.

ووجهت الدكتورة المستشارة عصمت الميرغني، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: "إن الشعب المصري لن يخذلك أبدا لأنه شعب الأصالة والإباء وعزة النفس"، مضيفه في رسالتها لرئيس السيسي: "راهن علي شعبك.. شعبك معارك.. أوعى لشعبك..ماتروحش بعيد عنا.. حتلاقينا في ظهرك.. نشد من أذرك.. راهن علينا.. ولن تندم أبدا.. راهن علينا.. ولن نخذلك.. ياراعى العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان".

وقالت الدكتورة المستشارة عصمت الميرغني، مساندة وتأييد ودعم حزب الاجتماعي الحر، للرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة المقبلة يعود إلى الكثير من الأسباب لعل أبرزها استكمال الإنجازات التي تتم علي كل شبر في أرض مصر، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتي كان آخرها القرارات التي أتخذها الرئيس السيسى وتتمثل في رفع مستوى لمعاشات ورفع الإعفاء الضريبي عن صغار الموظفين، ونحن في الحزب الاجتماعي الحر نأمل في المزيد من قرارات تدعم المواطن المصري بصورة مباشرة.