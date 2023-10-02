شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 5 في انهيار سقف كنيسة شمال المكسيك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 5 أشخاص مصرعهم في انهيار سقف كنيسة في شمال المكسيك أمس الأحد.

وقالت السلطات المحلية ووسائل الإعلام المكسيكية، إن سقف كنيسة في شمال المكسيك انهار، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 5 أشخاص وإصابة آخرين، فيما يبحث رجال الإنقاذ عن ناجين بين الأنقاض.

وأظهرت لقطات منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة انهيار سقف الكنيسة، وتصاعد سحب من الدخان الرمادي في الهواء، أعقبها سقوط الجدران الخارجية المصنوعة من الطوب الأصفر.

البحث عن ناجين

ونشرت هيئة الحماية المدنية في ولاية تاماوليباس المتاخمة لولاية تكساس، صورًا لأنقاض الكنيسة المتهدمة في سيوداد ماديرو، وقالت إن عمالها يبحثون عن ناجين.

وقالت صحيفة ريفورما المكسيكية، نقلًا عن أدريان أوسيجويرا رئيس بلدية سيوداد ماديرو، إن 5 أشخاص قتلوا في الحادث، بينهم طفل.

وقال الأسقف خوسيه أرماندو ألفاريز في رسالة مسجلة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي: "في الوقت الراهن يجري القيام باللازم لانتشال الأشخاص الذين ما زالوا تحت الأنقاض".