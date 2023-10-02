شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. نائب جمهوري يتحرك للإطاحة بمكارثي من منصبه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال النائب الجمهوري اليميني المتشدد مات جايتز إنه سيتحرك للإطاحة بكيفن مكارثي، زميله الجمهورى ورئيس مجلس النواب، هذا الأسبوع، وذلك بعد التصويت المفاجئ في اللحظة الأخيرة لتجنب إغلاق الحكومة الأمريكية.

أضاف جايتز لشبكة (سي إن إن)، أنه يعتزم التقدم بإجراء لإقصاء مكارثي هذا الأسبوع، قائلًا: "أعتقد أننا بحاجة إلى المضي قدمًا مع قيادة جديدة يمكن أن تكون جديرة بالثقة".

تنازلات مكارثي

وتابع جايتز، أن مكارثي كذب على الجمهوريين في مجلس النواب، وبسبب التنازلات التي قدمها ليصبح رئيسًا لمجلس النواب في يناير، يمكن لأي عضو في مجلس النواب فرض التصويت على عزله، الأمر الذي يتطلب أغلبية لتمريره.

وأوضح أن لديه ما يكفي من الجمهوريين المصطفين حتى تكون الطريقة الوحيدة لمكارثي للاحتفاظ بمنصبه هي إذا وافق الديمقراطيون على "إنقاذه".

دعم الديمقراطيين لمكارثي

ومنع مشروع القانون الذي جرى تمريره يوم السبت إغلاق الحكومة الاتحادية، والذي كان سيبدأ في منتصف ليلة الأحد لو لم يُتخذ أي إجراء.

ولتمرير مشروع قانون التمويل قصير الأجل، كان على مكارثي الاعتماد على دعم الديمقراطيين في مجلس النواب من أجل تعويض الأصوات بـ"لا" من الجمهوريين المتشددين، ما أثار غضب المتطرفين في كتلته الحزبية.