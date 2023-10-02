اعلام مصري: اندلاع حريق ضخم في مقر للشرطة في محافظة الإسماعيلية

افادت وسائل إعلام مصرية، عن "اندلاع حريق ضخم في مبنى مديرية أمن محافظة الإسماعيلية". كما لفتت وكالى "رويترز"، الى ان "قوات الحماية المدنية تحاول إخماد الحريق الذي شب في مديرية أمن الإسماعيلية شرقي القاهرة".

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