بايدن: دعم أوكرانيا سيظل مستمرا بعد التوقيع على مشروع قانون التمويل المؤقت

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أن "دعم أوكرانيا سيظل مستمرا بعد التوقيع على مشروع قانون التمويل المؤقت، كما يتوقع من الكونغرس طرح مشروع قانون منفصل بشأن مد كييف بالمساعدات".

وشدد على أن "أميركا لم يتبقَ لها سوى "قليل من الوقت" لكي تمرر في الكونغرس المصادقة على مشروع قانون جديد بشأن أوكرانيا، معلنًا عن "شعور بالإلحاح الشديد".

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا".