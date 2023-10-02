7 قتلى وعشرة جرحى على الأقل جراء انهيار سقف كنيسة بالمكسيك

قتل سبعة أشخاص على الأقل وأصيب عشرة آخرون في المكسيك، عندما انهار سقف كنيسة خلال الصلاة في مدينة سيوداد ماديرو بولاية تاماوليباس الشمالية الشرقية.

واوضح المتحدث باسم أمن حكومة الولاية في بيان انه "تأكد مقتل سبعة أشخاص وأسعِف عشرة جرحى" مضيفا أن البحث جار لإنقاذ المحاصرين.

واشار أسقف أبرشية تامبيكو خوسيه أرماندو ألفاريز، التي تنتمي إليها الكنيسة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، الى اننا "نعيش لحظة صعبة جدا، سقف الكنيسة انهار أثناء الصلاة"، لافتا الى ان "تجري حاليا الأعمال اللازمة لإجلاء الأشخاص الذين ما زالوا تحت الأنقاض" من دون أن يحدد عددهم..