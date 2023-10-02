اشار رئيس إدارة الشؤون الخارجية لكوريا الشمالية للشؤون الروسية كيم جونغ جيو، بأن الولايات المتحدة والدول الغربية تحاول إخفاء آثار تورطها في تفجيرات خطوط أنابيب "نورد ستريم".
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن جونغ جيو قوله: "رفضت الولايات المتحدة والغرب الطلبات المشروعة لروسيا الاتحادية للمشاركة في التحقيق في الحادث وإجراء تحقيق دولي مشترك تحت اختصاص الأمم المتحدة، ولم يخطروا روسيا حتى بالتقدم المحرز في تحقيقاتهم. هذا ما هي إلا محاولات غبية لإخفاء آثار جرائمهم في تفجير خطوط الغاز”.
وبعد مرور عام على تفجير خط أنابيب "نورد ستريم" لا زال الغرب يرفض إجراء تحقيق دولي مفتوح ومعلن بحثا عن حقيقة من يقف وراء هذا التفجير الإرهابي.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات كوريا الشمالية: الغرب يحاول إخفاء آثار تورطه في تفجير خطوط "نورد ستريم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.