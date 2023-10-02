ترامب سيمثل أمام المحكمة في إطار انطلاق محاكمته المدنية في قضية تضخيم أصوله العقارية

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه "سيمثل الاثنين أمام المحكمة في إطار انطلاق محاكمته المدنية في قضية تضخيم أصوله العقارية لسنوات". واشار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انني "سأذهب إلى المحكمة صباح الغد للدفاع عن اسمي وسمعتي"، واصفا المدعي العام في نيويورك بأنه "فاسد" والقاضي في القضية بأنه "مختل".

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