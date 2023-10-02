جريح جراء اصطدام دراجة نارية بحاوية للنفايات في طريق الجديدة-بيروت

أفادت المديرية العامة للدفاع المدني، ان "عناصر من الدفاع المدني نقلت في تمام الساعة السادسة من صباح اليوم، مصاباً من التابعية السودانية الى مستشفى المقاصد، أصيب جراء اصطدام دراجة نارية بحاوية للنفايات في طريق الجديدة-بيروت".

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