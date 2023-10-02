انهيار الواجهة الرئيسية لمبنى مديرية أمن الإسماعيلية بسبب الحريق وعملية إخلاء المتواجدين داخله مستمرة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قالت صحيفة ” الفجر” المصرية إن الحريق الهائل الذي نشب في مديرية أمن الاسماعيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، أسفر حتى الآن عن انهيار الواجهة الرئيسية للمبنى.

وبحسب مقاطع فيديو متداولة للحريق، امتدت ألسنة النيران إلى عدة طوابق في المبنى، فيما دفعت الحماية المدنية، بعدد كبير من سيارات الإطفاء لمحاولة تطويق النيران.

وفور نشوب الحريق، بدأت عمليات إخلاء سريعة للمتواجدين من داخل مديرية الأمن.

وكانت قد تلقت الحماية المدنية إخطارا من النجدة يفيد باندلاع حريق داخل مبنى مديرية أمن الإسماعيلية.

وفي البداية دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، بعدد 5 سيارات إسعاف؛ لإجراء الإسعافات الأولية حال وجود أي إصابات، مؤكدة مصادر عدم وجود أي ضحايا نتيجة الحريق حتى الآن.