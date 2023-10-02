شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي غاضب من تألق كانسيلو لهذا السبب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت صحيفة مرور البريطانية أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي قد حدد سعر لاعبه البرتغالي جواو كانسيلو المعار حاليا إلى صفوف برشلونة، لبيعه بشكل نهائي إلى البارسا بعد انتهاء الإعارة.

وأكدت الصحيفة أن برشلونة تفاوض مع مانشستر سيتي لشراء عقد كانسيلو ووافق السيتي على بيعه مقابل 24.3 مليون جنيه إسترليني في الصيف المقبل، بعدما كان يرغب في بيعه مقابل 55 مليون جنيه إسترليني.

السيتي يعد أكبر المتضررين ببيع كانسيلو في الفترة الحالية، ولكن بند أحقية الشراء في العقد الثلاثي بين السماوي واللاعب وبرشلونة، يصعب من إمكانية مغادرة اللاعب للكامب نو في الموسم الجديد.

الجدير بالذكر أن كانسيلو تمكن من تسجيل هدفين في 5 مواجهات رسمية فقط مع برشلونة، مما يعكس مدي إنسجام اللاعب السريع مع البارسا.

موعد مباراة برشلونة القادمة

هذا ومن المقرر أن يلاقي برشلونة نظيره بورتو يوم الأربعاء القادم، ضمن الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، علي أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.