شكرا لقرائتكم خبر عن غدا بدء دور الانعقاد الرابع لمجلس الشيوخ.. و"الأربعاء" انتخاب اللجان النوعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ مجلس الشيوخ دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الأول غدا الثلاثاء، حيث يعقد جلسته الافتتاحية برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وطبقا لجدول أعمال الجلسة، سيتم تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (409) لسنة 202، بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول يليه تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 287 لسنة 2023 بفض دور الانعقاد العادي.

ويعقد المجلس يوم الأربعاء، ثلاث جلسات الأولى يتم فيها إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة. والجلسة الثانية سيتم فبها عـرض قوائم تشكيل اللجان النوعيـة علـى المجلس في صورتها النهائيـة بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء.

أما الجلسة الثالثة، فسيتم فيها إعلان نتيجة انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس وعددها 14 لجنة، حيث سيتم انتخاب 56 مقعد وتشمل هينة مكتب كل لجنة رئيس كل لجنة والوكيلين وأمين السر.

وتنص المادة 115 من الدستور على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة

كما تنص المادة 158 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على :يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.

ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة.

وطبقا للدستور وقانون مجلس الشيوخ فان هيئة مكتب المجلس المكونة من رئيس المجلس والوكيلين تستمر طول مدة "5سنوات"مدة ادوار الانعقاد الخمسة للفصل التشريعى