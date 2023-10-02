بدء جلسة لجنة المال والموازنة لمتابعة موضوع إنفاق اموال حقوق السحب الخاصة

بدأت في هذه الاثناء جلسة لجنة المال والموازنة النيابية برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل وممثل عن مصرف لبنان، وذلك لمتابعة موضوع إنفاق اموال حقوق السحب الخاصة ومناقشة السند القانوني الذي إتبعته الحكومة لهذا الإنفاق.

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