عبود: قررت تعزية ميقاتي عبر التواصل الاجتماعي بسبب الاجراءات التي ينقصها مبدأ المساواة بين المواطنين

اشار الوزير السابق فادي عبود، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى انه "في محاولة من قبلي لتقديم التعازي بشقيقة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، والمحاولة كانت بسيارة صغيرة تعمل على الكهرباء ودون زجاج قاتم، وهو تصرف بعكس نصيحة السائق الذي اصر على استعمال سيارة اخرى".

وتابع عبود :"سيارة صغيرة غير "مفيّمة" يعني انه عليك ان تقف في الطابور، اما اصحاب السيارات السوداء وزجاجها الداكن تم تأمين طريق خاص لهم، وهذه اجراءات ينقصها مبدأ المساواة بين المواطنين، اما عدد رجال الامن لتنظيم عدم المساواة فهو بالمئات".

واضاف :"اسلوب غير حضاري في بلد لا يستطيع دفع رواتب رجال الامن، لذا اتقدم من ميقاتي بأحر التعازي واطلب منك المعذرة فبعد انتظار حوالي النصف ساعة والسيارات السوداء الرباعية الدفع "المفيمة" تمر مسرعة وانا أقف مكاني قررت ان اعزيك من خلال التواصل الاجتماعي".

وختم عبود :"الله يرحمها والعوض بسلامة العائلة الكريمة".