انهيار 4 منازل في محلة المشروع التابعة لبلدية أوباري جراء السيول التي تتعرّض لها ليبيا

اشارت "سكاي نيوز عربية" نقلا عن جهاز الإسعاف والطوارئ الى ان "السيول التي تتعرّض لها المنطقة الجنوبية في ليبيا، ادت إلى انهيار 4 منازل في محلة المشروع التابعة لبلدية أوباري"، لافتا إلى أن "عملية حصر الأضرار "جارية".

واستقبل مستشفى أوباري العام امرأة وابنها مصابيْن جراء سقوط أحد تلك المنازل في المنطقة الواقعة جنوب أوباري، التي تعرّضت منذ، مساء الأحد، إلى أمطار.

كما أعلنت الشركة العامة للكهرباء انقطاع التيار في مناطق ببلدية أوباري نتيجة التقلبات الجوية، مشيرة إلى أن "المياه اقتحمت عددا من محطات توزيع الكهرباء هناك"، لافتة الى إن "فرقها الفنية سارعت إلى المكان للعمل على تقييم الأضرار وبدء أعمال صيانة طارئة".