شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تقول إنها «تحترم» خيار شعب سلوفاكيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوكرانيا - (أ ف ب)

قال وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا الاثنين، إن بلاده «تحترم خيار الشعب السلوفاكي» بعد فوز الحزب الشعبوي المعارض لتقديم مساعدات لكييف، في الانتخابات التشريعية، لكنه أكد أن من السابق لأوانه التكهن بعواقب ذلك على بلاده.

وقال على هامش اجتماع وزاري أوروبي في كييف: «نحن نحترم خيار الشعب السلوفاكي. لكن من السابق لأوانه القول كيف ستؤثر نتيجة هذه الانتخابات في موقف سلوفاكيا».

وأضاف الوزير الأوكراني معلقاً على حصول حزب «سمير-إس دي» على 23% من الأصوات في الانتخابات التي جرت السبت «علينا أن ننتظر تشكيل الائتلاف، وبعد ذلك، سنستخلص النتائج الأولى بناء على تشكيلته».

يعتزم الحزب الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق روبرت فيكو وقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وينتقد الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

وخلال الحملة الانتخابية، وعد فيكو (59 عاماً) بأن سلوفاكيا لن ترسل ولا حتى «قطعة ذخيرة واحدة» إلى كييف، ودعا إلى تحسين العلاقات مع روسيا.

سلوفاكيا هي من بين أكبر المانحين الأوروبيين لأوكرانيا نسبة إلى ناتجها المحلي الإجمالي.