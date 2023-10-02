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صلاح الدين .. مطالبات بزيادة الدعم الحكومي للخطة الزراعية

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بغداد - ياسين صفوان - بعد ان حققت صلاح الدين مراكز متقدمة بانتاج محصول القمح في الموسم السابق يأمل الفلاحون بزيادة الخطة الزراعية وتحسين الانتاج من خلال دعمهم من قبل الجهات المعنية.

اعتماد الخطة الزراعية على الآبار والامطار في سقي محصولي الحنطة والشعير دفع الفلاحين الى المطالبة باعتماد طرق ري جديدة وعدم تقليص الحصص المائية بداعي الجفاف .


مع بداية موسم جديد تتجدد مخاوف المزارعين من غياب الدعم الحكومي للفلاحين مطالبين الجهات المعنية بدعمهم بالبذور والمبيدات لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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