انت الان تتابع خبر صلاح الدين .. مطالبات بزيادة الدعم الحكومي للخطة الزراعية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بعد ان حققت صلاح الدين مراكز متقدمة بانتاج محصول القمح في الموسم السابق يأمل الفلاحون بزيادة الخطة الزراعية وتحسين الانتاج من خلال دعمهم من قبل الجهات المعنية.

اعتماد الخطة الزراعية على الآبار والامطار في سقي محصولي الحنطة والشعير دفع الفلاحين الى المطالبة باعتماد طرق ري جديدة وعدم تقليص الحصص المائية بداعي الجفاف .



مع بداية موسم جديد تتجدد مخاوف المزارعين من غياب الدعم الحكومي للفلاحين مطالبين الجهات المعنية بدعمهم بالبذور والمبيدات لتحقيق الاكتفاء الذاتي.