قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 16 فلسطينياً في الضفة الغربية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 _ واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 16 فلسطينياً خلال عمليات اقتحام واسعة، لعدة مناطق في الضفة الغربية.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، في بيانه، أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة فلسطينيين، خلال اقتحام مخيم الجلزون شمال رام الله، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 11 فلسطينياً، خلال اقتحام قرى وبلدات قضاء مدينة جنين، شمال الضفة الغربية، من بينهم أسرى محررون.