مصرع شخصين صعقًا بالكهرباء في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

لقى شخصان مصرعهما، صعقا بالتيار الكهربائي، في قرية كفر الدبوسي مركز شربين بمحافظة الدقهلية.

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة من مستشفى شربين المركزي للعميد محمد منير العدل، مأمور مركز شرطة شربين، يفيد بوصول جثة هامدة لنجار مسلح بادعاء صعق من التيار الكهربائي.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بقيادة الرائد صلاح عودة، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن المواطن "محب الحجلة" 60 عاماً ومقيم بكفر الدبوسي دائرة المركز، أثناء نزوله إلي الترعة لرش المياه علي سقف منزله بماكينة كهرباء، تعرض للصعق بالترعة أمام منزله بجوار مدرسة السعيد البيومي بكفر الدبوسي، وأثناء محاولة إنقاذه من المواطن "محمد رزق عبد الصمد"، 30 عاماً، نجار مسلح، صعقته الكهرباء وجرى نقله بالإسعاف إلى مستشفى شربين المركزي، وتوفي فور وصوله المستشفى، وتبين نقل المتوفى الأول إلي منزله عن طريق الأهالي.