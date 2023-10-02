156 ألف جنيه غرامات.. تحرير 57 محضرًا لمنشآت مخالفة في الإسكندرية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

شنت أحياء الإسكندرية حملات لتطبيق المواعيد المقررة لغلق وفتح المحال التجارية وإزالة الإشغالات من حرم الطريق العام، فضلًا عن ضبط الأسعار بالأسواق.

وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه جرى تحرير 57 محضرًا متنوعًا وتوجيه 35 إنذار لمحال منشآت مخالفة ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات.

وأشار إلى إغلاق 9 منشآت ومحال مخالفة، بالإضافة إلى فرض 156 ألف جنيه غرامات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء.

وأضاف المحافظ، أنه جرى التحفظ على عدد 1006 حالات إشغال متنوع، مشيرا إلى استمرار شن حملات لضبط المحال المخالفة على مستوى الأحياء على مدار اليوم.