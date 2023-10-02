مطار الأقصر يحتفي بختام موسم التدريب الصيفي لطلاب الجامعات والمعاهد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

احتفل مطار الأقصر الدولي بختام الموسم التدريبي الصيفي لطلاب الجامعات والمعاهد، انطلاقاً من الدور المجتمعي للشركة المصرية للمطارات برئاسة الطيار أحمد منصور رئيس مجلس الإدارة. بحسب بيان صحفي.

واستعان المطار بنخبة من أكفأ العاملين بجميع التخصصات لتدريب الطلاب حسب تخصص دراسة كل طالب على الواقع العملي بالمطار، وفي نهاية الدورة التدريبية قدم الطيار هشام فريد مدير مطار الأقصر الدولي شهادات التدريب للطلاب، وتمنى لهم النجاح والتميز في الدراسة الجامعية ثم سوق العمل.

وتوفر الشركة المصرية للمطارات برامج تدريبية عملية خلال عطلة الصيف لطلاب الجامعات والمعاهد بما يتوافق مع دراستهم النظرية بهدف إعدادهم لسوق العمل وفقاً لرؤية الدولة المصرية 2030.