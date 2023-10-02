رئيس هيئة الاستثمار: إجراءات جديدة خلال أسابيع لتيسير خدمات المستثمرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد ميكنة عدد من الإجراءات المتعلقة بخدمات المستثمرين بالهيئة بما يتيح تيسير تنفيذ هذه الإجراءات للشركات ومنها توثيق محاضر الجمعيات العامة ومجالس إدارات الشركات.

وأضاف هيبة، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن ذلك يأتي في إطار عملية إعادة النظر التي تقوم بها الهيئة حاليا في كل الإجراءات المتعلقة بالهيئة من أجل تيسير ما يمكن تيسيره منها.

وذكر أن خدمة التأسيس الإلكتروني للشركات تعمل بشكل منتظم خلال الفترة الأخيرة بعد إطلاقها الشهر قبل الماضي، واقتصار تأسيس الشركات الفردية وشركات الأشخاص (توصية بسيطة - تضامن) على بوابة التأسيس الإلكتروني فقط.

وأوضح هيبة أن مئات الطلبات تتقدم عبر البوابة الإلكترونية يوميا لتأسيس الشركات، وأنه سيتم العمل على تطوير هذه الخدمة خلال الفترة المقبلة بشكل مستمر.

وأشار رئيس هيئة الاستثمار إلى أنه يتم التنسيق مع الجهات المختلفة من أجهزة الدولة من أجل العمل على حل التحديات التي تواجه أي مستثمر يتقدم بشكاوى للهيئة من أجل توفير حلول لها.

وأكد هيبة أنه عند الانتهاء من مرحلة التحول الرقمي الذي يتم تطبيقه في مصلحة الضرائب ستختفي العديد من مشكلات المستثمرين مع المصلحة، موضحا أن الرقمنة تعد أفضل وسيلة للارتقاء في تقديم الخدمات الحكومية، وهو المشروع الذي تطبقه الدولة حاليا على مختلف المستويات ولا رجعة فيه.

وقال إنه من المنتظر حدوث طفرة كبيرة خلال العامين المقبلين على مستوى مختلف الخدمات الحكومية مع إتمام تنفيذ برامج التحول الرقمي.