شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل يناشد الرئيس السيسي الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والأمن لشعب مصر العظيم. وأكد النائب تيسير مطر، أن جميع قيادات الحزب والأعضاء يطالبون الرئيس عبدالفتاح السيسى بالترشح لأن مصر فى حاجة لقيادة تحافظ على أمنها القومى وريادتها العربية والإقليمية، مشيرا إلي أن قيادات الحزب والأعضاء وعلي رأسهم نائب الحزب بمجلس النواب محمد تيسير مطر وقع استمارة تزكية لدعم ترشح الرئيس السيسي".

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