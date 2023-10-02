شكرا لقرائتكم خبر عن حزب التجمع يُعلن عن تأييده لمرشح رئاسى فى مؤتمر صحفى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعلن حزب التجمع، برئاسة النائب سيد عبد العال، عضو مجلس الشيوخ ،عن اسم المرشح الرئاسى الذي سيؤيده وأسباب ذلك، وذلك في مؤتمر صحفي مساء اليوم الإثنين.

وبحسب بيان صادر عن الحزب، فإن المؤتمر يأتي بعد أن قررت الأمانة العامة لـ حزب التجمع في اجتماعها السبت الماضي، تفويض الاجتماع المشترك بين المكتب السياسي، والهيئة البرلمانية للحزب، وقيادة اتحادي الشباب والنساء، في إصدار بيان يحدد الموقف من الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد النائب سيد عبد العال، أنه لن يكون هناك مرشح في الانتخابات الرئاسية من حزب التجمع، ولكن دعم مرشح ما ستحسمه الأمانة العامة للحزب وسيكون على أساس الأهداف الوطنية المطلوب توافرها فيه، ومنها الحفاظ على هيبة الدولة وإستقرارها، والتصدي لكل مخططات إضعافها.