شكرا لقرائتكم خبر عن نواب: "إنجاز المشروعات فى 2025" تعكس حرص الرئيس السيسي على تحقيق تنمية شاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزيري الإسكان والنقل بسرعة إنجاز المشروعات خلال 2025 بدلا من 2030، أثناء كلمته بجلسة المشروعات القومية والبنية التحتية"، فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز، تعكس حرصه على تحقيق التنمية الشاملة وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لجموع الشعب المصري.

وأوضحت "موسى"، أن الرئيس السيسي يسعى دائما إلى استكمال جهود الدولة المصرية منذ عام 2014 وحتى الآن لتطوير مشروعات البنية التحتية وعلى رأسها مشروعات النقل والطرق.

وأكدت عضو مجلس النواب، على أن توجيهات الرئيس بتطوير الطرق والموانئ وسرعة إنجاز كافة المشروعات بمثابة تأكيد على أن شبكات النقل هي العصب الرئيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشارت إلى أن تطوير شبكة الطرق والموانئ البحرية يهدف للوصول إلى معدلات قياسية في الشحن والتفريغ بالإضافة إلى الارتقاء بالتصنيف العالمي للموانئ المصرية في مجالي اللوجستيات والتجارة.

وتابعت عضو مجلس النواب، أن مؤتمر حكاية وطن المؤتمر يعد رؤية ثاقبة وخارطة طريق نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة، مؤكدة أن الدولة المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة في كافة القطاعات خلال السنوات الـ10 الماضية منذ تولي الرئيس السيسي لم تشهدها من قبل.

فيما وصف عبد السلام خضراوى، عضو مجلس النواب، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام مؤتمر حكاية وطن وعرض الانجازات التى تحققت على مدار 10 سنوات من حكم الرئيس السيسي بمثابة دليل قاطع على قدرة مصر على الاستمرار فى تحقيق المزيد من النجاحات والانجازات فى مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها

وقال " خضراوى " إن مؤتمر حكاية وطن جاء فى توقيت مناسب للغاية لعدة اعتبارات فى مقدمتها تعريف المصريين بالانجازات الكبيرة والمتعددة التى حققها الرئيس السيسى لمصر خلال السنوات الماضية إضافة الى أن هذا المؤتمر كشف كل من يشككون فى انجازات الدولة من قوى الشر والظلام والارهاب مؤكداً الاهمية الكبيرة لجميع القضايا التى تناولها الرئيس السيسى فى هذا المؤتمر والتى كشفت بكل وضوح جميع التحديات والمخاطر التي واجهت مصر خلال السنوات الماضية ونجحت القيادة السياسية الحكيمة فى التعامل معها لتحقيق الأمن والاستقرار فى كل انحاء البلاد

وقال إن مصر بقيادة الرئيس السيسى قدمت تجربة متفردة ورائعة فى كيفية الحفاظ على الوطن عندما اتجهت القيادة السياسية فى مسارين الأول تخليص من براثن الارهاب والارهابيين والمسار الثانى تم تنفيذه فى نفس التوقيت وهى تمثل فى معركة البناء وتشييد العديد من المشروعات القومية العملاقة فى جميع انحاء البلاد وفى مقدمتها أرض سيناء الطاهرة التى كانت تعانى من محاولات سيطرة الخونة من الإرهابيين عليها.

واعتبر أن مؤتمر حكاية وطن كشف مؤامرات جميع المشككين من قوى الإرهاب والظلام الذين يسعون لبث الشائعات والسموم والاكاذيب حول الإنجازات التي حققها مصر مشيداً بحرص القيادة السياسية على تطوير الموانئ والبنية التحتية للبلاد وتحسين الخدمات العامة مثل التعليم والصحة والنقل، بالإضافة إلى ملف التكنولوجيا والرقمنة الذي شهد تطوراً كبيراً وهذه الإنجازات ساهمت في قوة واستقرار الدولة المصرية، وأكدت للجميع أن مصر تسير في الطريق الصحيح.