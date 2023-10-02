كنعان: صرف اموال حقوق السحب الخاصة من الحكومة تم بشكل مخالف للقانون وقررنا احالة الملف الى ديوان المحاسبة

أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، في تصريح له من مجلس النواب بعد اجتماع اللجنة بحضور وزير المال في حكومة تصريف الاعمال، ان "صرف اموال حقوق السحب الخاصة من الحكومة تم بشكل مخالف للقانون لأنها لم تأت الى مجلس النواب ولم تحصل على موافقته". واعلن كنعان انه "قررنا إحالة ملف حقوق السحب الخاصة الى ديوان المحاسبة لوجود مخالفات فيه من فتح حسابات خاصة في مصرف لبنان الى عدم العودة لمجلس النواب لقوننة الانفاق "، مشددا على ان "لا يحق للحكومة ومصرف لبنان فتح حسابات من دون المرور بالخزينة".

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