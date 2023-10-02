الحاج حسن يأمل ان يكون اكسبو قطر 2023 بوابة عربية عالمية جديدة للبنان

دعا وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن الى المشاركة الكثيفة في إكسبو قطر 2023
وفي في حديث الى اذاعة "لبنان الحر"، لفت الحاج حسن الى انه "نحن في قطر للمشاركة في الإكسبو والذي نعوّل عليه برعاية أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني ورئاسة مجلس الوزراء القطري ومشاركة فاعلة من الدول العربيّة، ولبنان يشارك فيه من خلال جناح، هي مشاركة واعدة جداً بحيث وضعنا جهدا جبّارا، ولا بد من أن نشكر وزارة الاقتصاد ممثلةً بوزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام والمدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر، والمدير العام لوزارة الزراعة لويس لحوّد، والسفارة اللبنانية في قطر على رأسها السفيرة فرح نبيه بري وكل الكادرات الفنيّ’ والسفير القطري في بيروت علي بن حمد المريّ والذي ساعدنا في تحقيق ما نحن عليه اليوم".
وامل الحاج حسن أن "تكون النتائج إيجابية جداً، ونحن نتوسم في أن يكون اكسبو قطر 2023 بوابة عربية عالمية جديدة للبنان".
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