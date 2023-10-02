شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: «تعب» الغرب من دعم أوكرانيا سيزداد بمرور الوقت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - (أ ف ب)

أكد الكرملين الاثنين، أن «تعب» الغرب من تقديم الدعم لأوكرانيا سيزداد، في حين يسعى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى إثبات العكس من خلال اجتماعهم في كييف.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن «التعب من الدعم العبثي لنظام كييف سيزداد في بلدان مختلفة، لا سيما في الولايات المتحدة».

لكنه قال إن واشنطن «ستواصل انخراطها» في هذا النزاع بعد استبعاد المساعدات لكييف من الاتفاق حول الميزانية الفيدرالية الأمريكية، على أن يشملها قانون منفصل.