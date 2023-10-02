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إلهام شاهين تُثير الجدل بتصريحاتها حول "المثلية": حرية شخصية

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت شاهين، في لقاء متلفز، إنها "لا تتدخل في المثليين جنسياً"، مؤكدا أنه "في حال أفصح أحد المقربين منها، عن مثليته، لن تتغير معه".

وتابعت: "أنا شايفة إن المثلية الجنسية حرية شخصية ومش من حق حد يحكم على حد علشان محدش يعرف ظروفهم".


وأردفت: "في ناس بيولوجيا بيتولدوا كدا فيهم الذكورة والأنوثة ماليش أحكم عليهم وأنا مقدرة لظروفهم".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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