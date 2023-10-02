انت الان تتابع خبر الإطاحة بـ6 متهمين بالإرهاب في ثلاث محافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لقسم وشعبتي قيادة عمليات ميسان والفرقة العاشرة والسادسة عشر التابعة الى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات البرية المتواجدة في قواطع المسؤولية ومن خلال كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظات ذاتها، أسفرت عن القاء القبض على (6) متهمين بالارهاب وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب في قضائي الفلوجة والمجر الكبير وناحيتي الشورى والصقلاوية ومن ضمنهم متهمة تعمل على توزيع الكفالات على عوائل عناصر عصابات داعش الإرهابية ضمن ما يسمى قاطع ولاية نينوى".



وأشارت الى ان "المتهمين تم تسليمهم الى الجهات المعنية حسب السياقات المعمول بها أصولياً".

