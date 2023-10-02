شكرا لقرائتكم خبر عن عالمان من المجر وأمريكا يفوزان بجائزة نوبل في الطب لعام 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الهيئة المانحة لجائزة نوبل في الطب اليوم الاثنين إن العالمين كاتالين كاريكو ودرو وايزمان فازا بالجائزة لعام 2023 تقديرا لاكتشافاتهما التي ساعدت في تطوير لقاحات فعالة ضد فيروس كورونا.

وهذه الجائزة، وهي واحدة من أرفع الجوائز في المجتمع العلمي، يتم اختيارها من قبل جمعية نوبل في معهد كارولينسكا بالسويد وتبلغ قيمتها 11 مليون كرونة سويدية (نحو مليون دولار).

وجائزة نوبل في الطب هي الأولى التي يجري إعلانها، على أن تشهد الأيام التالية الإعلان عن الفائزين بالجوائز الخمس المتبقية لنوبل عن هذا العام.