بالصور: جثث الكائنات الفضائية.. 5 مرات انخدع فيها العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - قبل نحو أسبوعين، أثار مجلس النواب المكسيكي جدلا عالميا، بعد أن خصص جلسة استماع، عرضت خلالها، جثث مزعومة لكائنات فضائية.

عندما عرضت الجثتان المزعومتان أمام الكونجرس المكسيكي في وقت سابق من هذا الشهر، أثار ذلك ضجة كبيرة في جميع أنحاء العالم.

بأجسامها الصغيرة، وأيديها ذات الأصابع الثلاثة، وجماجمها الطويلة الغريبة، بدت العينات المحنطة وكأنها خليط بين البشر والمخلوق خارج كوكب الأرض من فيلم إي.تي.

والأكثر غرابة أن تجاويفها الداخلية تحتوي أيضًا على غرسات من معادن نادرة.

وتبين فيما بعد أن الجثث ــ التي عُثر عليها محفوظة في منجم في بيرو ويفترض أن عمرها يعود إلى ألف عام ــ قد فضحها العلماء قبل عامين.

وليست هذه المرة الأولى التي يثار فيها الجدل حول ما يسمى بقايا كائنات فضائية على الأرض، بل هناك 5 وقائع سابقة.

"آتا" الفضائي

قبل 20 عامًا، كان هناك اكتشاف لما يسمى بالكائن الفضائي المحنط في أمريكا الجنوبية.

هذه المرة كانت في تشيلي، في صحراء أتاكاما على وجه التحديد - ولهذا السبب أطلق عليها لقب "آتا".

كان يُعتقد أن الهيكل العظمي الذي يبلغ طوله 6 بوصات من المحتمل أن يكون من أصل خارج كوكب الأرض لأنه يحتوي على جمجمة مخروطية الشكل و10 ضلوع فقط بدلاً من 12 - وهي ميزة لم يسبق رؤيتها لدى البشر من قبل.

ومع ذلك، فإن دراسة الحمض النووي للعظام استبعدت ذلك لاحقًا.

أثبتت الاختبارات الجينية التي أجريت في جامعة كاليفورنيا وسان فرانسيسكو وجامعة ستانفورد بشكل لا يقبل الجدل أن البقايا كانت لأنثى بشرية ماتت قبل 45 عامًا.

في البداية، قال العلماء إن الهيكل العظمي ينتمي إلى طفل يبلغ من العمر حوالي 6 إلى 8 سنوات، لكنهم كشفوا لاحقًا أنه من المحتمل أن يكون جنينًا، أو طفلًا مات بعد وقت قصير من ولادته.

ووجد التحليل أن مظهرها غير المعتاد يمكن تفسيره بسلسلة من الطفرات الجينية المرتبطة بالتقزم وغيره من اضطرابات العظام والنمو.

كائن فضائي في الثلاجة

في العام 2011 زعمت سيدة روسية تدعى مارتا إيجوروفنام أنها عثرت على جثة غريبة في موقع تحطم جسم غامض بالقرب من منزلها الصيفي.

وقالت إنها اقتربت من الحطام المشتعل والمعدن المتفتت – الذي وصفته بأنه "ساخن بشكل لا يطاق" – وأن الرجل الذي كان يرقد في مكان قريب كان كائنًا فضائيًا ميتًا.

وصف المخلوق بأنه يبلغ طوله قدمين وله رأس ضخم وعينان منتفختان كبيرتان ومظهره العام ما بين سمكة وإنسان.

وأخبرت السيدة السلطات أنها كانت ترتدي بدلة فضائية عندما اكتشفتها.

وقال كاتب الخوارق مايكل كوهين عن هذا الاكتشاف: "قد يكون هذا خدعة متقنة، ولكن لا ينبغي استبعاد احتمال أن يكون هذا كائنًا فضائيًا حقيقيًا".

تشريح جثة كائن فضائي

يعد هذا أحد أشهر مقاطع الفيديو المنشترة بين أصحاب نظريات المؤامرة.

في عام 1995، ادعى راي سانتيلي أنه يمتلك لقطات من حادثة Roswell UFO عام 1947 لتشريح جثة كائن فضائي.

يُقال إن الفيديو يُظهر آثار الحادث المفترض خارج كوكب الأرض في نيو مكسيكو، مع وجود شخصية بشرية على طاولة العمليات.

ومع ذلك، لم يعترف سانتيلي في النهاية إلا بعد 11 عامًا بأن اللقطات كانت "إعادة بناء" لما ادعى أنه شاهده سابقًا.

وأضاف أن "بعض اللقطات" فقط كانت من الفيلم الذي أنتج عام 1947.

وبحسب ما ورد حصد سانتيلي ملايين الدولارات من هذه اللقطات، بعد أن باعها لمحطات تليفزيون في 33 دولة.

وادعى لاحقًا زميله المخرج سبيروس ميلاريس أن اللقطات كانت مزيفة باستخدام أعضاء حيوانية وأدمغة خنازير في شقة بشمال لندن.

كائن فتافيت الخبز وجلد الدجاج

في عام 2011، في الأراضي القاحلة المتجمدة في سيبيريا، ادعى شخصان أنهما عثرا على بقايا كائن فضائي في نقطة ساخنة معروفة للأجسام الطائرة المجهولة.

وقالا إنهما اكتشفا جسده النحيل والمتضرر بشدة وهو نصف مدفون في الثلج بالقرب من إيركوتسك في روسيا.

ونشر مقطع فيديو للحادث المزعوم على الإنترنت وحقق نجاحًا كبيرًا في جميع أنحاء العالم، واعتقد المؤمنون بالواقعة أن الكائن أصيب عندما اصطدم جسم غامض بالأرض.

جاء ذلك في أعقاب تقارير عن مركبة فضائية غريبة تندفع نحو الأرض قبل شهر واحد فقط.

لكن الواقع كان أقل إثارة بكثير، إذ اتضح أن الجثة كانت مصنوعة من فتات الخبز ومغطاة بجلد الدجاج كجزء من خدعة متقنة، ما أثار خيبة أمل المتحمسين لوجود حياة خارج كوكب الأرض.

اللعب معنا

في عام 2004، تم إطلاق تنبيه للشرطة بعد اكتشاف "جنين" محتمل يشبه الكائن الفضائي في الحديقة الخلفية لأحد المنازل في مقاطعة دورهام.

واستدعي خبراء الطب الشرعي، لكن الفحص الدقيق كشف أن الأمر كان مجرد هزل.

واتضح أن الجسم كان في الواقع لعبة سكاردوكس الفضائية.

الكائن المكسيكي

في العام 2021، انتشرت في المكسيك مزاعم عن العثور على أحد "الكائنات الفضائية".

وفقًا لفريق من الخبراء أنشأه ألكسندر سوكولوف من مدونة فيديو "علماء ضد الأساطير" على يوتيوب، الذين قاموا بتحليل البقايا في عام 2021، فإن الكائن المزعوم مجرد "خليط مزيف من عظام الإنسان والحيوان".