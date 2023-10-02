السيسي للحكومة: محتاجين نتكلم ويبقى لينا مساحة أكبر في الإعلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية عرض ما تقوم به الدولة بمختلف وزاراتها وقطاعاتها على الرأي العام من خلال وسائل الإعلام.

وقال السيسي، خلال فعاليات اليوم الثالث والأخير من مؤتمر "حكاية وطن" الاثنين: الملحوظة الوحيدة في كل العروض اللي تمت، شايف إننا محتاجين نتكلم أكتر والإعلام يتكلم أكثر ويبقى لينا مساحة أكبر كتير كتير.

وأضاف الرئيس: محتاجين جهد إعلامي كبير أوي، عمرنا ما عملنا جوايز ذات معنى محترم للجمعيات والمتطوعين.

وواصل: ممكن نعمل مسابقة بين دور الأيتام ونختار الأفضل، خلوا الناس اللي ممكن تكون بتقدم وتشتغل من غير ما تاخد بشكل مناسب نقول ليهم على الأقل متشكرين.