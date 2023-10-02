تحت رعاية السياحة والآثار.. انطلاق فاعليات مهرجان الإسكندرية السينمائي الـ39

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

انطلقت فعاليات الدورة 39 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر المتوسط، مساء أمس الأحد، تحت رعاية وزارات السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والثقافة، والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ومحافظة الإسكندرية، ومكتبة الإسكندرية، والمركز القومي للسينما.

ويشارك في المهرجان العديد من نجوم الفن والنقاد والمخرجين من مصر ومختلف الدول العربية والأجنبية.

وحرصت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي على رعاية فعاليات هذا المهرجان في إطار حرصها على رعاية الفعاليات الثقافية والفنية المختلفة؛ حيث تعد الفنون والسينما والدراما أحد أهم عناصر القوى الناعمة التي تسهم في التعريف بثقافات الشعوب ومد جسور التواصل بينهم، كما تعد إحدى أدوات الترويج السياحي للمقصد السياحي المصري؛ لا سيما أن هذا المهرجان يسهم في إلقاء الضوء على مدينة الإسكندرية سياحيًّا وفنيًّا خلال فترة انعقاده، وفرصة لتعريف المشاركين به بالمدينة وما تتمتع به من أماكن سياحية وأثرية.

وتشارك الهيئة بجناح صغير مزود بالمواد الدعائية التي تستعرض الأماكن السياحية والأثرية المختلفة بالمقصد السياحي المصري، بالإضافة إلى الأنماط والمنتجات السياحية المتنوعة والمتميزة التي يتمتع بها. وسوف يتم توزيع هذه المواد على ضيوف المهرجان الذي يزوره العديد من النجوم والمبدعين من مختلف دول العالم؛ مما سيعمل على تعريفهم بالمقصد السياحي المصري وإثراء تجربتهم السياحية، مما سيكون له بالغ الأثر في دعم الصورة الذهنية لمصر على مستوى الدول المشاركة في فعاليات المهرجان.

جدير بالذكر أن أعضاء مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمطار القاهرة الدولي قاموا باستقبال النجوم من ضيوف المهرجان الذين جاؤوا من مختلف دول العالم والترحيب بهم وتقديم كل التسهيلات اللازمة لهم.