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ترامب قبل بدء محاكمته: القاضي والمدعية العامة وصمة عار على أمريكا

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

ينطلق موكب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، نحو محكمة نيويورك، للمثول أمام القضاء في قضية تضخيم أصوله العقارية، حسبما أفادت فضائية سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، قال ترامب إن القاضي أرثر إنغورون والمدعية ليتيشيا جيمس عميلان ديمقراطيان ووصمة عار على نيويورك وأمريكا.

وطالب ترامب، بإقالة المدعية العامة في نيويورك، متهمًا إياها بالتدخل "الإجرامي" في الانتخابات، بحسب وصفه.

كما أكد أن القاضي إنغورون أساء استخدام السلطة ويجب إقالته ومحاكمته

وتبدأ، بعد قليل في نيويورك المحاكمة المدنية لترامب واثنين من أبنائه، المتهمين بتضخيم أصولهم العقارية بشكل هائل لسنوات، ما يهدد إمبراطوريته الاقتصادية ويمهد لماراثون قضائي بالنسبة إلى المرشح لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات 2024 الرئاسية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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