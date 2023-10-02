شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "قوى النواب": "حكاية وطن" أبلغ رد على محاولات الإساءة للمشروعات القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبرت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام مؤتمر "حكاية وطن " والإنجازات التى تم عرضها خلال المؤتمر وتابعها كل المصريين بمثابة أقوى وأبلغ رد حاسم لكل من يقومون بالتشكيك أو بالإساءة وتشويه صورة الإنجازات والمشروعات القومية العملاقة التى أطلقها الرئيس السيسى فى جميع أنحاء البلاد.

وقالت " درويش " إن المصريين على وعى وإدراك كامل بأن الدولة المصرية كانت تعانى من مشكلات اقتصادية وأمنية متعددة وكبيرة جداً قبل 2013، بالإضافة إلى تهالك بنتها التحتية، ونجحت القيادة السياسية الحكيمة ممثلة فى الرئيس السيسى بإحداث تغييرات جذرية فى تلك الأوضاع بتحقيق الاستقرار الأمنى في المقام الأول والذى ساعد علي تنفيذ العديد من المشروعات القومية التى قام بها الرئيس السيسي في مقدمتها مشروعات الطرق والمواصلات والإسكان والكهرباء والسياحة بالإضافة إلي قطاع الزراعة والرى حيث قامت الدولة باستصلاح مساحات اراضي كبيرة ومحطات مياه وعملية تدوير مياه الصرف الزراعي.

وأكدت النائبة سولاف درويش أن المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية يثقون وبلا حدود فى سياسات الرئيس السيسى الداخلية والخارجية وأكبر دليل على ذلك وقوفهم صفاً واحداً خلف قيادته الحكيمة، ولذلك هم يتوافدون على مقرات الشهر العقارى فى جميع المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية لتأييد ترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال الانجازات والمشروعات القومية العملاقة التى حققها لمصر وشعبها.

وأوضحت أن المصريين على وعى حقيقى بأن ما تواجهه البلاد حاليا من تحديات اقتصادية وارتفاع في أسعار السلع يرجع بشكل كبير إلي الأزمات العالمية وليست مصر البلد الوحيد التى تضررت ولكن كل دول العالم، مشيدة بالحرص الكبير من الرئيس السيسى على توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وقيام الدولة بدورها الاجتماعى تجاه المواطنين وتبنى الرئيس السيسى مشروع حياة كريمة الذى غير وجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية داخل القرى والريف المصرى.