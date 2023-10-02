هيئة قطاع البترول: توتال إنيرجيز وإيني وقطر للطاقة تقدموا بطلب إشتراك بدورة التراخيص الثانية للمزايدة على الرقعتين 8 و10

اعلنت وزارة الطاقة والمياه _ هيئة ادارة قطاع البترول في بيان، بانه "عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم وقبل ساعة واحدة من انتهاء موعد تقديم الطلبات للإشتراك في دورة التراخيص الثانية، تقدم الإئتلاف المكون من توتال إنيرجيز الفرنسية وإيني الإيطالية وقطر للطاقة بطلبي إشتراك في دورة التراخيص الثانية للمزايدة على الرقعتين ٨ و ١٠ في المياه البحرية اللبنانية".

علماً أن الشركات الني يتكون منها الإئتلاف مقدم الطلبين هي أصحاب حق بترولي في الرقعتين ٤ و ٩ في المياه البحرية اللبنانية.