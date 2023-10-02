أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، أن "الجزائر تلقت الموافقة الرسمية من النيجر على مبادرة الوساطة الجزائرية لحل الأزمة"، لافتةً الى أن "قبول النيجر للمبادرة الجزائرية يعزز خيار الحل السياسي للأزمة".
وذكر الوزارة، أن "رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كلف وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف بالتوجه إلى نيامي في أقرب وقت ممكن ".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الجزائرية: تلقينا الموافقة الرسمية من النيجر على مبادرة الوساطة الجزائرية لحل الأزمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.