حمية التقى روداكوف: خطى متسارعة في قطاع النقل وعلينا أن نكون في قلبها وليس على هامشها

بحث وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية، مع سفير روسيا الاتحادية لدى لبنان الكسندر روداكوف، بالأفق عامة حول أخر التطورات الراهنة على الصعيدين المحلي والدولي، ولاسيما على صعيد انجاز الإستحقاق الرئاسي عبر الحوار بين اللبنانيين أنفسهم، وأثره على صعيد انتظام الحياة السياسية في لبنان.

وأشار حمية، إلى أن "العالم يشهد اليوم تغيرات سياسية وجيوسياسية متسارعة، ونشهد معها أيضاً خطى متسارعة على صعيد قطاع النقل ولاسيما البري والبحري منه، الأمر الذي يحتم علينا في لبنان بأن نكون في قلب هذه الخطوط وليس على هامشها، وذلك يكون من خلال تطوير وتحديث مرافئنا وقطاعات النقل لدينا".

بدوره شارك روداكوف حمية في نظرته الاستراتيجية تجاه ما يحدث اليوم على صعيد إعادة رسم كوريدورات النقل في العالم، مؤكدا أن "هذه الخطوط لابد لها أن تعطى الأهمية المطلوبة، وذلك حفاظا على مصالح الدول من خلالها، ولا سيما في ما يتعلق بروسيا ولبنان على حد سواء".