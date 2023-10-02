"حركة أمل": لتسهيل أي مسعى يؤدي إلى التفاهم على حل المسائل العالقة والتركيز على توحيد الارادات الداخلية

أشار المكتب السياسي لـ"حركة أمل"، الى أن "حالة المراوحة وتصعيد الخطاب السياسي من بعض القوى التي راهنت على تفكك وتحلل الدولة وإداراتها عبر استمرار الدفع باتجاه تعطيل المؤسسات الدستورية وصولاً إلى تشكيك في المؤسسات العسكرية والامنية بما ينذر بتصعيد المخاطر على الاستقرار العام والمترافق مع الارتباك في إطلاق العام الدراسي في المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية، تفرض على الجميع إعادة النظر بقراءتهم للمخاطر، وتسهيل أي مسعى يؤدي إلى التفاهم على حل المسائل العالقة والتركيز على توحيد الارادات الداخلية في ظل هذا الوضع".

وأكد المكتب، أنه "يجب على الجميع أن يعو ان المكابرة ورفع الاسقف في الخطاب السياسي والتشكيك لن يوصل إلا إلى مزيد من قلق ويأس اللبنانيين من هذه القيادات ومستقبلها".

وفي الذكرى الخمسين لحرب أوكتوبر- تشرين، تُكبر الحركة "روح التضحية والفداء ومآثر البذل التي قدمها ابطال الجيشين، وإذ تتقدم بالتهاني من الشقيقتين سوريا ومصر في هذه المناسبة، ترى الحركة وجوب النظر إلى هذه الملحمة الخالدة ليس بإعتبارها عملاً عسكرياً فقط، بل كانت مشروعاً عظيماً لإستنهاض الروح العربية".