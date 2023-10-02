شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات سلوفاكيا.. قلق غربي على أوكرانيا وسخرية روسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قبلت أوكرانيا، على مضض، فوز حزب «سمير-إس دي» الداعم لروسيا في الانتخابات التشريعية السلوفاكية، وهي خطوة يراها المراقبون دليلاً على تراجع الدعم الغربي لأوكرانيا مع استمرار الحرب، وجمود الوضع إلى حد كبير على الجبهة الأمامية، بينما سخر الكرملين من الانزعاج الغربي لنتائج انتخابات سلوفاكيا وقال إن أي سياسي في الغرب يفكر في مصالح شعبه في المقام الأول يُسمى «مؤيداً لروسيا».

وعلى هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كييف، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا: «نحن نحترم خيار الشعب السلوفاكي. لكن من السابق لأوانه القول كيف ستؤثر نتيجة هذه الانتخابات على موقف سلوفاكيا».

وأضاف الوزير الأوكراني معلقاً على حصول حزب «سمير-إس دي» على 23% من الأصوات في الانتخابات التي جرت السبت «علينا أن ننتظر تشكيل الائتلاف، وبعد ذلك، سنستخلص النتائج الأولى بناء على تشكيلته».

ويعتزم الحزب الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق روبرت فيكو وقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وينتقد الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. وخلال الحملة الانتخابية، وعد فيكو (59 عاماً) بأن سلوفاكيا لن ترسل ولا حتى «قطعة ذخيرة واحدة» إلى كييف، ودعا إلى تحسين العلاقات مع روسيا.

وتعتبر سلوفاكيا من بين أكبر المانحين الأوروبيين لأوكرانيا نسبة إلى ناتجها المحلي الإجمالي.

تراجع مشاعر الدعم

وترددت أصداء نتائج انتخابات سلوفاكيا عبر الأطلسي وسط حالة من القلق على مصير دعم أوكرانيا، إذ اعتبرت صحيفة «نيويورك تايمز إن انتصار حزب فيكو، إشارة أخرى على تراجع الدعم لأوكرانيا في الغرب. وقالت الصحيفة إن سلوفاكيا دولة صغيرة، لديها تاريخ من التعاطف مع روسيا، وطبيعة الحكومة الائتلافية التي سيسعى فيكو إلى تأسيسها غير واضحة. وذكرت أنه ربما يميل أكثر صوب البراغماتية، مثلما فعلت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني المنتمية إلى اليمين المتطرف منذ أن تولت مهام منصبها العام الماضي. ورغم ذلك، فإن التحول في سلوفاكيا كبير، فقد كانت من قبل أول دولة تقدم طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا.

نتيجة للحرب

وجاءت نتائج الانتخابات في الوقت الذي يزداد فيه القلق بشأن ملايين من المساعدات العسكرية التي قدمها الغرب لأوكرانيا على مدار الأشهر الـ 19 الماضية، قد أصبحت أكثر حدة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مع زيادة الأموال التي تذهب إلى الأولويات الداخلية.

ومن المفارقة أن هذا التحول السياسي يحدث في وسط أوروبا، المنطقة التي كانت من قبل تكن مشاعر العداء لروسيا، بسبب خضوعها لعقود تحت الحكم الشيوعي كأعضاء في الاتحاد السوفييتي، لكن هذه المشاعر يبدو أن بدأت تتغير ليس في أوروبا الشرقية، فحسب، وإنما في كل الدول الغربية تقريباً، بما فيها الولايات المتحدة.

ويعبر انتصار فيكو عن هذا التحول، فقد حصل على 23% من الأصوات بناء على برنامج شمل وقف كل شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا وإلقاء مسؤولية الحرب بالتساوي بين الغرب وكييف. وقال جاك روبنيم، أستاذ العلوم السياسية في باريس والخبير في المنطقة إن الضرر الناتج عن الحرب أكثر وضوحاً في أوروبا الوسطى من أوروبا الغربية الآن.

وكان الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي قد رفضوا لقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في واشنطن الشهر الماضي، كما ظهرت على السطح التوترات بين كييف والبيت الأبيض حول الاستراتيجية العسكرية لأوكرانيا. ويبدو مستقبل المساعدات الأمريكية لأوكرانيا غامضاً بعد اتفاق تم التوصل إليه في اللحظة الأخيرة لتجنّب إغلاق حكومي، رغم مساعي الرئيس جو بايدن لطمأنة كييف بأنها ستحصل على ما تحتاج إليه لمواجهة روسيا.

استنتاج روسي

وإزاء الجدل الغربي حول انتخابات سلوفاكيا، علق المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الاثنين، بقوله: «إن أي سياسي في الغرب يفكر في مصالح شعبه في المقام الأول يُسمى مؤيداً لروسيا».

وأضاف بيسكوف، في مؤتمر صحفي، أن الغرب يطلق على عدد من السياسيين في أوروبا بأنهم موالون لموسكو، وفي الواقع نحن نواجه الآن وضعاً «سخيفاً» يستهدف أي سياسي في القارة الأوروبية يميل إلى التفكير في سيادة بلاده.

وأفاد المتحدث الروسي بيسكوف، أن العالم لن يتعب من الرعاية السخيفة لكييف، وهذا الأمر الذي سيؤدي إلى تناقضات متزايدة في الدوائر الحاكمة في الغرب. (وكالات)