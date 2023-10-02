شكرا لقرائتكم خبر عن يونيسيف: مليون طفل خارج المدرسة في بوركينا فاسو بسبب انعدام الأمن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - داكار - (رويترز)

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، إن أكثر من مليون طفل و31 ألف معلم لم يتمكنوا من العودة إلى فصولهم الدراسية في بوركينا فاسو؛ بسبب العنف وانعدام الأمن مع بدء عام دراسي جديد، الاثنين.

وقالت اليونيسيف: إن نحو 6100 مدرسة، أو مدرسة واحدة على الأقل من كل أربع مدارس، أغلقت أبوابها في اليوم الأول من العام الدراسي.

ويواجه المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في انقلاب عسكري العام الماضي، صعوبات في تحسين الوضع الأمني ​​في البلاد. وتظهر بيانات صادرة عن مشروع بيانات مواقع الصراعات المسلحة والأحداث، وهي مجموعة مراقبة أزمات مقرها الولايات المتحدة، أن العنف في جميع أنحاء البلاد قد تزايد منذ الانقلاب.

وقال جون أجبور ممثل اليونيسيف في بوركينا فاسو في البيان «وجود هذا العدد الكبير من الأطفال الذين ما زالوا غير قادرين على العودة إلى المدرسة، بسبب العنف وانعدام الأمن، وإغلاق العديد من المدارس، أمر مقلق للغاية».

وتكافح بوركينا فاسو لاحتواء مسلحين مرتبطين بتنظيمي «القاعدة» و«داعش» الإرهابيين، قتلوا الآلاف، وشردوا أكثر من مليونين، أكثر من نصفهم من الأطفال.

وقالت يونيسيف، إنه ما زال من المقرر عودة أكثر من 3.8 مليون طفل في المجمل إلى المدارس في بوركينا فاسو، بما في ذلك في المناطق المتضررة من النزاع، مضيفة أنها تعمل مع السلطات وشركاء آخرين، للمساعدة في تسهيل الوصول إلى التعليم، بما في ذلك من خلال تقديم برامج مثل إتاحة دروس عبر البث الإذاعي.

والعنف في بوركينا فاسو جزء من تمرد تشهده المنطقة الأوسع، في مالي والنيجر المجاورتين، وتسبب في تعطل تعليم الأطفال لسنوات في إحدى أفقر بقاع العالم.