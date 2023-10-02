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القوة الجوية يهزم أجمك الأوزبكي في أبطال آسيا

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بغداد - ياسين صفوان - وسجل نادي القوة الجوية هدفه الأول في المباراة عبر اللاعب علي جاسم عند الدقيقة الثانية، قبل أن يسجل اللاعب الفريق الأوزبكي سانزهار تورسونوف هدفاً في مرماه يمنح الثاني للصقور.

فيما جاء هدف أجمك عبر اللاعب شيافاش حقنازاري في الدقيقة 81 من عمر اللقاء.


وبهذا الفوز، رفع القوة الجوية رصيد نقاطه إلى أربع نقاط من أصل مباراتين، فيما بقي أجمك بالمركز الأخير دون نقاط.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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