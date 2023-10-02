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بعد تأجيلين.. البرلمان يصوت على مشروع قانون الإحصاء ونظم المعلومات

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمجلس، ورد لـ الخليج 365، أن "مجلس النواب صوت على مشروع قانون الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية".

وكان مشروع القانون هذا قد أُجل مرتين سابقتين، وذلك خلال جلستي السبت والأحد الماضيين.


وفي 3 نيسان الماضي، أنهى مجلس النواب تقرير ومناقشة مشروع قانون الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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