انت الان تتابع خبر بعد تأجيلين.. البرلمان يصوت على مشروع قانون الإحصاء ونظم المعلومات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمجلس، ورد لـ الخليج 365، أن "مجلس النواب صوت على مشروع قانون الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية".

وكان مشروع القانون هذا قد أُجل مرتين سابقتين، وذلك خلال جلستي السبت والأحد الماضيين.



وفي 3 نيسان الماضي، أنهى مجلس النواب تقرير ومناقشة مشروع قانون الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية.