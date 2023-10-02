بلدية الغبيري: تقصير المدارس عن التجاوب بملف النازحين سيعرضها للإقفال الموقت

اعلنت بلدية الغبيري في بيان، انه "في اطار تطبيق قرار الحكومة اللبنانية والتعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية وانطلاقا من قانون البلديات لناحية حفظ النظام العام والسلامة العامة، باشرت مراسلة المؤسسات التربوية الواقعة ضمن نطاقها البلدي لمسح اوضاع الطلاب الأجانب المسجلين في مدارسها لناحية استيفاء ذويهم للشروط القانونية للإقامة على الاراضي اللبنانية".

وأشارت البلدية في بيان الى "أن تقصير المدارس عن التجاوب سيعرضها للإقفال الموقت الى حين الإلتزام بمضمون القرار".