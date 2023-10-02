بو صعب التقى وفد مجموعة العمل الاميركي من اجل لبنان

التقى نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وفداً من منظمة "مجموعة العمل الأميركي من اجل لبنان" برئاسة السفير ادوارد غابرييل الذي اكد على "استمرارية دعم ومساعدة لبنان".
كما تم استعراض اخر التطورات حول الشغور الرئاسي، والتطرق الى موضوع الحدود البرية اضافة الى المواضيع التي تعيق التوصل الى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي وضرورة اقرار القوانين الاصلاحية في سبيل البدء بعملية الاصلاح الانقاذية.
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