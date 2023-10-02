ناصر جابر تلبغ من وزير البيئة بإيقاف معامل حرق الاطارات في الكفور وتفكيكها على نفقة اصحابها

تبلغ النائب ناصر جابر من وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين بإيقاف معامل تدوير الاطارات المطاطية في بلدية الكفور عن العمل وبشكل نهائي كما انه سيتم تفكيكها وازالتها على نفقة اصحابها، وذلك بعد الكشف عليها من قبل وزارة البيئة ومتابعة النائب جابر للملف.

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