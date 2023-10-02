اشتباك مسلح في مخيم برج البراجنة والرصاص الطائش يصيب المناطق المحيطة

افادت معلومات عن مقتل شخص جراء اشتباك عائلي مسلح في مخيم برج البراجنة، وذلك على خلفية اشكال قديم بين عائلتين، وقد تساقط الرصاص الطائش على حارة حريك والمناطق المحيطة ما ادى الى إصابة عدد من المنازل والسيارات وألواح الطاقة الشمسية.

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